Мошенники убедили российскую пенсионерку отправиться на поимку преступников

МВД: пенсионерка из Перми по указке мошенников отдала 800 тысяч и уехала в Екатеринбург

Пенсионерка из Перми стала жертвой новой схемы телефонных мошенников: после перевода им 800 тысяч рублей женщину убедили отправиться в Екатеринбург на поимку преступников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Аферисты сначала уговорили пожилую женщину взять кредит и отдать им деньги под видом перевода на якобы безопасный счет, после чего злоумышленники инсценировали ее похищение и потребовали у родственников пенсионерки выкуп.

Мошенники велели ей уехать на время в Екатеринбург, якобы для того, чтобы помочь в поимке преступников. По их указаниям она перед отъездом оставила записку со словом «киднеппинг» и дала аферистам контакты близких.

Пока пенсионерка находилась на съемной квартире, ее родным поступило сообщение с угрозами и требованием выкупа за якобы похищенную женщину. Родственники обратились в полицию, которая приступила к поиску пропавшей.

Через три дня пожилая женщина поняла, что ее обманули, и сама вернулась домой. Возбуждено уголовное дело в отношении мошенников.