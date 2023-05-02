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10:14, 2 мая 2023Силовые структуры

Пропавшего российского пенсионера нашли обезглавленным

На Урале правоохранители расследуют гибель найденного без головы пенсионера

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В городе Серове на Урале обнаружено обезглавленное тело 62-летнего российского пенсионера Александра Мурзина, пропавшего в апреле. Об этом со ссылкой на следователей сообщает E1.RU.

Погибшего нашли в пятиэтажном доме, расположенном недалеко от его места жительства. Родственники опознали пенсионера. Его брат узнал Александра по характерному шраму от ожога на теле. Голову погибшего все еще ищут правоохранители.

Мурзин ушел из дома 22 апреля и пропал без вести. Он работал на тепловой электростанции, а несколько лет назад вышел на пенсию. Родные говорят, что врагов у него не было.

В Следственном комитете России подтвердили обнаружение обезглавленного тела, от других комментариев в ведомстве отказались.

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Любовь Ширижик
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