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13:04, 2 мая 2023Путешествия

Полет вылетавшего из Москвы самолета прервался из-за технической неисправности

Полет самолета «Азимут» в Узбекистан прервался из-за технической неисправности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полет пассажирского лайнера авиакомпании «Азимут» прервался из-за технической неисправности. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в понедельник, 1 мая, с российским самолетом, вылетавшим из Москвы в Карши (Узбекистан). После получения разрешения на взлет пилот прекратил разбег и доложил о прерванном рейсе.

«Воздушное судно освободило взлетно-посадочную полосу и зарулило на стоянку», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле у российского пассажирского самолета отказал левый двигатель во время взлета. Ситуация произошла с лайнером авиакомпании Nordwind Airlines, летевшим из Челябинска в Сочи. Капитан воздушного судна доложил о прерванном взлете.

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Фариза Бацазова
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