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12:55, 2 мая 2023Россия

Шойгу заявил о достаточном количестве боеприпасов для огневого поражения ВСУ

Шойгу: ВС России получили достаточно боеприпасов для огневого поражения противника
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, министр отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России обеспечивает текущие потребности армии и флота страны.

«Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры», — добавил Шойгу.

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В марте министр обороны проинспектировал предприятия ОПК в Челябинской и Кировской областях. По итогам посещения заводов Шойгу дал задачу нарастить производство всей выпускаемой этими заводами военной продукции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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