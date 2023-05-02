В Кремле назвали «взятыми с потолка» цифры Пентагона о потерях ВС России

Песков назвал «взятыми с потолка» цифры Пентагона о потерях в рядах ВС России

Цифры о потерях в рядах Вооруженных сил (ВС) России, которые распространяет Пентагон, являются «взятыми с потолка». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Взятые с потолка абсолютно», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать утверждения американского оборонного ведомства о том, что потери российской армии убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тысяч человек.

Он добавил, что у Вашингтона нет возможности назвать корректные цифры, так как США не располагают подобными данными. Также Песков призвал ориентироваться на те цифры, которые публикует Минобороны России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц. По его данным, потери украинской стороны за апрель составили более 15 тысяч человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).