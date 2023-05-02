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14:41, 2 мая 2023Россия

В Кремле назвали «взятыми с потолка» цифры Пентагона о потерях ВС России

Песков назвал «взятыми с потолка» цифры Пентагона о потерях в рядах ВС России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Цифры о потерях в рядах Вооруженных сил (ВС) России, которые распространяет Пентагон, являются «взятыми с потолка». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Взятые с потолка абсолютно», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать утверждения американского оборонного ведомства о том, что потери российской армии убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тысяч человек.

Он добавил, что у Вашингтона нет возможности назвать корректные цифры, так как США не располагают подобными данными. Также Песков призвал ориентироваться на те цифры, которые публикует Минобороны России.

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Никита Абрамов
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