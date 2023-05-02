Названа стоимость самой дорогой студии в Сочи

Самую дорогую квартиру-студию в Сочи продают за 36 миллионов рублей

Самую дорогую квартиру-студию в Сочи продают за 36 миллионов рублей. Такие данные приводят в KP.RU со ссылкой на источники в агентстве недвижимости.

Речь идет об объекте в Центральном районе города, на Курортном проспекте. Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного элитного комплекса. От дома до моря нужно преодолеть 375 метров по прямой, уточнили источники.

Еще одна дорогая студия, по данным риелторов, расположена на улице Орджоникидзе — за нее будущему владельцу придется отдать 32 миллиона рублей. Отмечается, что площадь квартиры — всего 26 квадратных метров. Однако она находится совсем рядом с морем — в 177 метрах.

Ранее стало известно, что за самую дорогую квартиру в Москве придется заплатить семь миллиардов рублей. Локациями столицы с наибольшим числом высокобюджетных вариантов стали Остоженка (29 лотов), Якиманка (20 лотов) и Тверская (14 лотов). Средний бюджет предложения, рассчитанный с учетом 100 самых дорогих квартир на рынке Москвы, составил 1,23 миллиарда рублей — на 49 процентов выше результата 2022 года.