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08:40, 2 мая 2023Россия

В Совфеде рассказали о похороненной возможности европейской автономии

Пушков: прием восточноевропейских стран в ЕС похоронил возможность автономии Европы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что прием восточноевропейских стран в Евросоюз (ЕС) похоронил идею европейской автономии.

Таким образом он прокомментировал призыв французского президента Эммануэля Макрона к усилению «европейского суверенитета». «Франции раньше надо было думать. Сделали себя заложниками новых членов ЕС и теперь впали в зависимость от Польши и прибалтов», — отметил сенатор. По его словам, бывший президент Франции генерал Шарль де Голль подобную ситуацию не смог бы представить и в самом страшном кошмаре.

Ранее Макрон выступил против того, чтобы Европа вмешивалась в отношения Пекина и Вашингтона. Кроме того, он выразил надежду, что европейские страны усилят свою автономию и перестанут зависеть от экстерриториальности доллара.

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Марина Совина
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