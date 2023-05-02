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14:40, 2 мая 2023Россия

Путин поучаствует в открытии трамвайных путей в Мариуполе

Песков заявил, что Путин по видеосвязи поучаствует в открытии трамвайных путей в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что лично глава государства присутствовать на мероприятии не сможет. «В Мариуполе снова поедут трамваи, там восстановили первый участок, почти десять километров», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, Путин держит ситуацию с восстановлением городов под личным контролем, кроме того, правительство также занимается этим вопросом.

18 марта стало известно, что президент России посетил с рабочей поездкой Мариуполь. Путин прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, глава государства пообщался с местными жителями.

Сам глава государства позднее признавался, что не пристегивал ремень безопасности, когда управлял машиной в Мариуполе.

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Анна Щербакова
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