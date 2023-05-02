Рада признала термин «рашизм» и назвала его госидеологией России

Верховная Рада Украины признала термин «рашизм» и назвала его госидеологией России

Верховная Рада Украины признала придуманный в республике термин «рашизм» официальным и назвала его государственной идеологией России, передает Telegram-канал «Политика страны». За соответствующее постановление проголосовал 281 украинский парламентарий.

Также депутаты Рады перечислили признаки «рашизма». По их мнению, для него характерны культ силы, милитаризм, самовозвеличивание России, россиян и иные аспекты.

Согласно статье 13 Конституции, в России признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что лучшим способом гарантировать мир в Европе станет решение о членстве страны в НАТО. По его мнению, вступление Украины в альянс также поспособствует ускорению завершения конфликта в республике.