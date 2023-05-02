Назван решающий фактор в противостоянии российских и украинских вооруженных сил

Военный эксперт Леонков назвал подготовку военных решающим фактором в противостоянии

Решающим фактором в противостоянии вооруженных сил России и Украины являются не технические характеристики вооружений, а подготовленность военных, их умение обращаться с техникой, действовать слаженно, взаимодействовать с другими группами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Невозможно сказать, насколько сложным и проблемным для нас является то или иное вооружение, пока мы не встретились с ним в бою. Например, танки Leopard — это достаточно сложная цель, хотя у нас и есть средства для ее поражения. Но во многом все будет зависеть от экипажа танка. Если он опытный, справиться с ним будет непросто. Малоопытный, только недавно переобученный, — задача будет решена быстрее», — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что нередко решающими на поле боя становятся такие факторы, как боевая слаженность, способность разных подразделений действовать сообща. Если взаимодействие организовано на высоком уровне, справиться можно практически с любым противником.

«Ничего сверхвыдающегося из того, что НАТО поставляет Украине, нет, все современные комплексы нам известны, у всех из них есть плюсы и минусы. Вопрос в том, как украинские военные сумеют ими воспользоваться, чтобы реализовать все преимущества и минимизировать недостатки, и как мы сможем этому противостоять», — подчеркнул военный эксперт.

Он заключил, что в конечном итоге многое зависит от опытности бойцов на поле боя, командования, а также взаимодействия между подразделениями. Леонков добавил, что со стороны России этот вопрос решается успешно.

Ранее журналисты немецкой газеты Bild заявили, что российские войска имеют сразу несколько вооружений, способных уничтожить немецкие танки Leopard. Отмечается, что наибольшую опасность для танков представляют современные противотанковые системы с управляемыми ракетами. Они были специально разработаны для борьбы с Leopard 2.