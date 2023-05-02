В плановом ремонте «Сахалина-2» увидели угрозу мировому газовому рынку

Bloomberg: ежегодное техобслуживание на «Сахалине-2» может угрожать мировым поставкам газа

Плановое техобслуживание российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» в этом году будет впервые проводиться без участия иностранных подрядчиков и рискует затянуться. Длительная остановка призводства, в свою очередь, может привести к серьезному сокращению поставок газа на мировой рынок, предупреждает Bloomberg.

Ежегодный ремонт запланирован на июль 2023 года, работы продлятся примерно 40 дней. Однако трейдеры СПГ обеспокоены тем, что Россия не успеет завершить работы в указанные сроки. Участники рынка объясняют, что техобслуживание такого массива оборудования — трудоемкий процесс, а Москве в этот раз придется ремонтировать заводы самостоятельно, без помощи зарубежных компаний, которые вышли из проекта на фоне начала военных действий на Украине.

Эксперты считают, что в случае долгого простоя производства возникнет угроза роста цен в то время, когда страны будут закупать топливо для следующего отопительного сезона. Кроме того, снижение экспорта российского СПГ с «Сахалина-2» усилит глобальную конкуренцию за данный вид топлива между Азией и Европой.

Параллельно работа российских экспортных газопроводов может быть осложнена из-за нового пакета американских санкций, согласно которому в Россию запрещен экспорт, реэкспорт, прямая или косвенная продажа или поставка газовых турбин из США. Российские производители активно ищут замену иностранным комплектующим, но работать с альтернативными поставщиками пока трудно. Эксперты видят в ограничениях угрозу срыва ряда газовых проектов, в числе которых и «Сахалин-2».