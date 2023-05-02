Названы секреты высокой самооценки и счастья

Психолог Олег Моторин рассказал, что секс и любовь повышают самооценку и уровень счастья

Любовь и секс повышают самооценку человека и делают его более счастливым. Об этом «Ленте.ру» рассказали психолог Олег Моторин и уролог, сексолог Александр Лубенников.

По словам Моторина — первый секрет высокой самооценки — выработка в достаточном количестве так называемого гормона счастья и любви окситоцина. Он выделяется как во время сексуальной активности, так и во время объятий.

Окситоцин повышает уровень доверия между партнерами, а также усиливает любовь, что приводит к повышению уровня эмоциональной близости и счастья Олег Моторин психолог

Во время сексуального возбуждения и оргазма организм вырабатывает эндорфины, продолжил Моторин. Это естественные обезболивающие, вызывающие чувство эйфории. Также, по его словам, частый секс делает людей более привлекательными. «Все перечисленные факторы улучшают психическое здоровье, делают всех людей более привлекательными — так что не стесняйтесь», — призвал Моторин.

Сексолог Александр Лубенников добавил: когда человек регулярно занимается сексом, у него реализуются убеждения «я могу», а также «я любим и желанный». Однако важно понимать, что поддержание самооценки на адекватном уровне через других людей рано или поздно чревато фиаско, предупредил врач. Необходимо поддерживать самооценку за счет собственных ресурсов.

Человек с адекватной самооценкой редко испытывает проблемы в сексе и более устойчив к воздействию негативных факторов. Секс в свою очередь поддерживает в нем самоуверенность. Человек с низкой самооценкой часто испытывает проблемы в интимной жизни. Часто через секс и за счет партнера пытается поднять самооценку, что не всегда реализуемо, а разочарование в сексуальной сфере усугубляет и поддерживает низкую самооценку Александр Лубенников уролог, сексолог

Лубенников напомнил, что нужно обязательно повышать самооценку. Желательно заниматься саморазвитием, получать новые знания, навыки и впечатления. Чем выше интеллект и шире кругозор, тем больше человек уверен в себе, что также делает его привлекательнее для других людей.

«Учитесь создавать себе хорошее настроение, улыбаться и хвалить себя по любому поводу. От чувства вины нужно избавляться, это агрессия, направленная против себя. В процессе работы над повышением самовосприятия избавьте себя от общения с токсичными людьми, которые критикуют и обесценивают», — подытожил Лубенников.

Ранее Александр Лубенников перечислил распространенные секс-травмы мужчин. Врач призвал обращаться к врачу при любой травме.