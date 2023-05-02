Россиянин задушил собаку на глазах у детей и протащил ее по улицам поселка

В Забайкальском крае мужчина задушил собаку на глазах у детей и протащил ее по улицам

В поселке Лесной Городок Забайкальского края мужчина задушил собаку на глазах у детей. Об этом сообщает Chita.ru.

«Задушил собаку и тащил ее волоком по улицам. В то время, когда там были дети. На вопрос, зачем он это делает, он невнятно проболтал, что на мясо», — приводит издание слова очевидца.

Известно, что мужчина был пьян. Обстоятельства произошедшего выясняются, местное издание направило запрос в управление МВД по российскому региону.

Ранее в Забайкальском крае местные жители приковали собаку к машине цепью и протащили по трассе, это попало на видео. По словам местных жителей, таким образом они хотели перевоспитать собаку, которая якобы бросалась на людей.