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10:15, 2 мая 2023Россия

Россиянин задушил собаку на глазах у детей и протащил ее по улицам поселка

В Забайкальском крае мужчина задушил собаку на глазах у детей и протащил ее по улицам

Фото: «Чита.РУ»

В поселке Лесной Городок Забайкальского края мужчина задушил собаку на глазах у детей. Об этом сообщает Chita.ru.

«Задушил собаку и тащил ее волоком по улицам. В то время, когда там были дети. На вопрос, зачем он это делает, он невнятно проболтал, что на мясо», — приводит издание слова очевидца.

Известно, что мужчина был пьян. Обстоятельства произошедшего выясняются, местное издание направило запрос в управление МВД по российскому региону.

Ранее в Забайкальском крае местные жители приковали собаку к машине цепью и протащили по трассе, это попало на видео. По словам местных жителей, таким образом они хотели перевоспитать собаку, которая якобы бросалась на людей.

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Анастасия Шейкина
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