Начато расследование из-за полученного ребенком в ресторане Москвы ожога от сока

СКР возбудил дело из-за полученного ребенком химического ожога от сока в ресторане Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту получения химического ожога ребенком в ресторане Москвы в результате выпитого им сока. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).



Расследование начато по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).



По данным следствия, 1 мая на улице Солянка женщина и ее 9-летний сын зашли в ресторан и там мальчик выпил сок из бутылки, купленной в заведении. В результате он получил химический ожог языка и пищевода.



Предварительно установлено, что в стеклянной бутылке с этикеткой «100 процентов сок» находилась неустановленная химическая жидкость.

В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.



Следователи допрашивают сотрудников ресторана, изъята служебная документация, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.