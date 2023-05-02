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16:52, 2 мая 2023Силовые структуры

Начато расследование из-за полученного ребенком в ресторане Москвы ожога от сока

СКР возбудил дело из-за полученного ребенком химического ожога от сока в ресторане Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту получения химического ожога ребенком в ресторане Москвы в результате выпитого им сока. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР). 
 
Расследование начато по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). 
 
По данным следствия, 1 мая на улице Солянка женщина и ее 9-летний сын зашли в ресторан и там мальчик выпил сок из бутылки, купленной в заведении. В результате он получил химический ожог языка и пищевода. 
 
Предварительно установлено, что в стеклянной бутылке с этикеткой «100 процентов сок» находилась неустановленная химическая жидкость.

В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. 
 
Следователи допрашивают сотрудников ресторана, изъята служебная документация, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.

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Любовь Ширижик
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