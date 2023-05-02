Рэпер ST назвал причины своей способности давать по несколько концертов в день

Рэпер ST признался, что любовь к музыке позволяет ему давать по несколько концертов в день

Российский хип-хоп-исполнитель Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, рассказал о том, что позволяет ему давать по несколько концертов в день. Об этом он сообщил в интервью «Звук Медиа».

Артист отметил, что причиной такой выносливости является любовь к своему делу. Музыкант поведал, что однажды дал три концерта подряд, а также в другой вечер выступил на пяти выпускных. Помимо этого, в 2019 году он дал 24-часовой концерт, попав в Книгу рекордов России.

«Каждое выступление заряжает тебя на новое. И так из раза в раз. Поэтому после трех концертов можно отработать и пять, и шесть, и семь, и восемь», — признался рэпер.

Ранее сообщалось, что тур американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара под названием The Big Steppers стал самым кассовым в истории хип-хопа.