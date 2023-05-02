В России вырос спрос на один вид квартир

«Агентство инвестиций в недвижимость Москвы»: в России вырос спрос на квартиры-студии

В городах-миллионниках России увеличился спрос на студии. О том, что в стране повысился интерес к одному виду квартир, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным специалистов, по итогам марта 2023 года самый сильный рост количества обращений, связанных с покупкой студии, наблюдался в Ростове-на-Дону — положительная динамика по сравнению с февралем составила 34,3 процента. В Москве спрос на приобретение таких квартир относительно второго месяца текущего года повысился на 10,1 процента. Всего по крупным городам России параметр за март на 10,93 процента превысил результат за февраль, при этом в 2023 году интерес к покупке студий рос в двух месяцах из трех.

Что касается положительной динамики за год, значительное увеличение спроса наблюдалось в Перми — на 22,73 процента за год. В Москве показатель относительно марта 2022-го повысился на 3,73 процента. Кроме того, число запросов показало рост в Воронеже и в Волгограде — на 7,45 и 2,01 процента соответственно. Несмотря на наблюдаемое увеличение показателей, в среднем по городам России в марте нынешнего года количество обращений, связанных с покупкой квартир-студий, оказалось на 10,56 процента ниже, чем в марте предыдущего.

По итогам первого квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го также наблюдалась отрицательная динамика, которую эксперты оценили в 21,68 процента. При этом они отметили, что снижение было зафиксировано во всех миллионниках, за исключением Перми — там рост спроса на студии составил 11,32 процента. В Москве относительно первого квартала 2022 года наблюдалась отрицательная динамика в 25,77 процента.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков выделил несколько причин роста востребованности студий в России. «Во-первых, цены на студии сейчас снижаются, а доступная цена повышает интерес к такой недвижимости. Снижение цены происходит сейчас из-за того, что на рынке много недоработанных объектов, то есть собственник поставил цены, но не вывел даже коммуникации. Благодаря, этому максимально снижается цена на объект. Иногда собственник даже не проводит раскадастривание объекта. Помимо этого, на рынок Москвы выходят студии на цокольном этаже. Во-вторых, студия – это отдельная квартира, которая всегда лучше, чем, например, комната. В-третьих, люди ищут дешевое и им попадаются дешевые объекты, среди которых большая часть — это студии. Кроме того, у людей на руках сейчас есть деньги и им куда-то нужно их вкладывать», — пояснил риелтор.

В апреле президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал о рисках при покупке мини-студий. По его словам, в случае продажи таких квартир круг их потенциальных покупателей зачастую очень узок, что усложняет процесс.