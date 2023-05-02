В Свердловской области назвали нужную для восстановления сгоревшего жилья сумму

Для восстановления сгоревшего жилья в Свердловской области потребуется 2 миллиарда рублей

Для восстановления жилья, сгоревшего при пожарах в Свердловской области, потребуется около двух миллиардов рублей. Нужную сумму назвал глава региона Евгений Куйвашев, передает РИА Новости.

Куйвашев попросил о финансовой помощи президента Владимира Путина. Глава Свердловской области добавил, что жители поселка Сосьва попросили сохранить рабочие места и возобновить работу сгоревшего градообразующего предприятия — лечебно-исправительного учреждения. Губернатор также попросил президента рассмотреть возможность восстановления объекта ГУФСИН.

Куйвашев отметил, что пострадавшие при пожарах уже получили более 22,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства Свердловской области. По его словам, было произведено свыше тысячи выплат. На каждую пострадавшую семью составляется паспорт с информацией о нанесенном ущербе и потребностях. В среднем семья из трех человек при утрате имущества может получить 390 тысяч рублей, детям предоставляются путевки в летние оздоровительные лагеря.

25 апреля в поселке Сосьве произошел пожар. У лечебно-исправительного учреждения № 23 загорелась сухая трава. Из-за мощного ветра огонь быстро распространился на жилые постройки. В результате сгорело более сотни домов.