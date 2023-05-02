В Кремле рассказали о конечной цели спецоперации

Пресс-секретарь Путина Песков: СВО направлена на исключение угрозы для РФ от Украины

Конечная цель специальной военной операции в том, чтобы исключить угрозу со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, спецоперация должна в корне исключить вероятность угрозы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Также президент называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.