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14:43, 2 мая 2023Россия

В Кремле рассказали о конечной цели спецоперации

Пресс-секретарь Путина Песков: СВО направлена на исключение угрозы для РФ от Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Конечная цель специальной военной операции в том, чтобы исключить угрозу со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, спецоперация должна в корне исключить вероятность угрозы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Также президент называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марк Леонов
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