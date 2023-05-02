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12:56, 2 мая 2023Россия

Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ

Министр обороны Шойгу заявил, что ВС России за месяц уничтожили 430 танков ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за месяц уничтожили 430 украинских танков и 8 самолетов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России. Видео выступления главы Минобороны опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили и другие образцы техники Вооруженных сил Украины — 277 беспилотников и 18 машин реактивных систем залпового огня.

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«Наши военнослужащие уничтожили (...) 225 орудий полевой артиллерии и минометов», — добавил министр.

Ранее в Кремле описали судьбу обещанных Украине Западом танков фразой «будут гореть».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Марк Леонов
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