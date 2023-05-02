Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России за месяц уничтожили 430 украинских танков и 8 самолетов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России. Видео выступления главы Минобороны опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили и другие образцы техники Вооруженных сил Украины — 277 беспилотников и 18 машин реактивных систем залпового огня.
«Наши военнослужащие уничтожили (...) 225 орудий полевой артиллерии и минометов», — добавил министр.
Ранее в Кремле описали судьбу обещанных Украине Западом танков фразой «будут гореть».
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.