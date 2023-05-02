Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ

Министр обороны Шойгу заявил, что ВС России за месяц уничтожили 430 танков ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России за месяц уничтожили 430 украинских танков и 8 самолетов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России. Видео выступления главы Минобороны опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили и другие образцы техники Вооруженных сил Украины — 277 беспилотников и 18 машин реактивных систем залпового огня.

«Наши военнослужащие уничтожили (...) 225 орудий полевой артиллерии и минометов», — добавил министр.

Ранее в Кремле описали судьбу обещанных Украине Западом танков фразой «будут гореть».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.