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08:38, 2 мая 2023Россия

Тело российской школьницы нашли под окнами многоэтажки

В Заводском районе Саратова тело 14-летней школьницы нашли под окнами дома

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Заводском районе Саратова под окнами многоэтажного дома нашли тело 14-летней школьницы. Об этом сообщает «ЧП Саратов».

Предварительно, подросток выпал с высоты 13 этажа. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в подмосковном поселке Свердловский годовалый ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Известно, что в это время родители мальчика находились дома.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома. Девочка выжила, прокуратура после случившегося начала проверку.

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Анастасия Шейкина
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