В Подмосковье годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил

Shot: в Подмосковье годовалый ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

В подмосковном поселке Свердловский годовалый ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

Утверждается, что все члены семьи, проживающей в многоэтажке по улице Свердловской, были дома. Родители сообщили, что взрослые отдыхали, а сын бегал рядом. Однако некоторое время спустя мать с отцом услышали громкий плач. Вбежавшие в комнату взрослые увидели распахнутое окно, на котором отсутствовала москитная сетка. Ребенок выпал из окна.

Родители выглянули и увидели сына, лежащего под окнами. После падения высоты он остался жив. В больницу мальчика доставили с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра. Известно, что семья не состоит на учете, условия проживания ребенка в квартире назвали нормальными.

Ранее стало известно, что из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка. Она выжила, ее доставили в больницу.