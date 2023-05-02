Стилист назвала модные летом 2023 года сумки и обувь

Стилист Орлова: правильно подобранная сумка и обувь сделают трендовым любой образ

Правильно подобранная обувь и сумка делают образ трендовым, даже если он состоит из базовых вещей. Именно поэтому данные элементы гардероба являются самой прибыльной категорией в продажах премиальных марок, рассказала персональный стилист Анна Орлова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала модели, которые будут в тренде весной и летом 2023 года.

Как подобрать сумку

Сумка — главный женский аксессуар. Говорят, что в сумочке помещается вся жизнь женщины. Поэтому, конечно же, каждый сезон дизайнеры пытаются нас чем-то удивить Анна Орлова стилист

К основным трендам этого сезона, по ее словам, относятся сумки в форме полумесяца и оверсайз сумки-шоперы. Последние модно носить не только на плече, но и под мышкой или в руке. Также стоит обратить внимание на сумки-котомки и сумки-мешочки — их носим зажатыми в руке. В моде и объемные полукруглые кросс-боди, которые нужно носить поперек тела, как вещмешок.

«Дизайнеры предлагают носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать тотальный принт сумки и других вещей в образе. На подиуме появляются и микро-сумки и кошельки, но это уже, скорее, не сумка, а украшение», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Стилист рекомендовала подбирать сумку, ориентируясь на тренды, но при этом исходя из своих параметров, визуальной эстетики и образа жизни.

Размышляя о трендовой вещи, не думайте, что это сумка на один сезон. Подобные формы и модели будут актуальны еще несколько лет Анна Орлова стилист

Какую выбрать обувь

Если сложно принять какие-то тренды в одежде, стоит попробовать начать с обуви, посоветовала Орлова. По ее словам, в этом сезоне в моду, вытесняя квадратный носок, уверенно возвращается острый мыс. Актуальна и высокая плоская платформа — как на открытой, так и на закрытой обуви. А также танкетка. Особенное внимание стоит обратить на сандалии и эспадрильи на высокой джутовой танкетке, сказала стилист.

«В моде босоножки на тонких ремешках и в целом различные ремешки и шнуровки. Перемычка на пальце, а также вьетнамки, уместны в городских образах, а не только на пляже. Балетки, как часть большого тренда ballet-core, — особенно актуальны балетки с ремешком в стиле Мэри-Джейн или остроносые. Металлизированная обувь», — перечислила собеседница «Ленты.ру».

Неожиданно на подиум ворвались разнообразные колготки и появилось два тренда: босоножки с колготками и колготки в тон образа, рассказала она. Дизайнеры также охотно используют забавные детали: аппликации, цветы, перья, необычные каблуки.

Как видите, дизайнеры предлагают нам разнообразные варианты, как можно актуализировать свой гардероб и придать ему модной перчинки. Не бойтесь экспериментировать Анна Орлова стилист

Ранее российский стилист Юлия Жутковская назвала самой модной обувью весной 2023 года туфли на каблуке ярких цветов. При этом она отметила, что к любому образу подойдут и кроссовки, которые можно сочетать как с легкими платьями, так и с широкими джинсами.