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19:50, 2 мая 2023Мир

США отправят войска к южной границе

Reuters: США временно направят 1,5 тысячи военных на границу с Мексикой

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена решила временно направить 1,5 тысячи военнослужащих для оказания помощи в охране американо-мексиканской границы. Об этом агентству Reuters рассказал неназванный американский чиновник.

Отправка войск станет частью подготовки к возможному росту нелегальной иммиграции после снятия в конце мая ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Военные будут дополнять работу Пограничного патруля США, но не будут проводить никаких правоохранительных операций, подчеркнул чиновник.

Власти США решили ослабить часть коронавирусных ограничений, например, решили с 12 мая отменить требование обязательной вакцинации от COVID-19 для прибывающих в США иностранцев, а также федеральных служащих и подрядчиков. Обязательную вакцинацию перестанут требовать и от некоторых неграждан США при пересечении сухопутной границы.

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Виктория Кондратьева
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