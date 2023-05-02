С Останкинской башни в Москве упал человек

«360»: с Останкинской башни в Москве упал человек

С Останкинской башни в Москве упал человек. Об этом во вторник, 2 мая, со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает «360».

Инцидент произошел на улице Академика Королева, 15, корпус 1. Подробности происшествия выясняются. О состоянии упавшего пока ничего не известно, передает телеканал.

Mash уточняет, что это был промышленный альпинист. Мужчина сорвался вниз, когда занимался чисткой кондиционеров. По данным канала, он упал с первого этажа. Пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает.

В феврале рабочему стало плохо, и он упал с высоты внутри башни «Федерация». Электрик погиб.