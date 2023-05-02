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12:09, 2 мая 2023Путешествия

Турист плюнул в лицо индонезийскому имаму и попал на видео

В Индонезии австралийскому туристу пригрозили тюремным заключением за плевок в лицо имаму

В Индонезии разозлившийся из-за шума мечети австралийский турист плюнул в лицо имаму и попал на видео. Распространившиеся в сети кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что 47-летний Брентон Крейг Аббас Абдулл Макартур пришел в мечеть, чтобы поговорить со священнослужителем М. Басри Анваром о шуме. Мужчину побеспокоило, что в три часа ночи имам читал Коран через громкоговоритель. На кадрах видно, как правонарушитель во время короткой беседы плюет в лицо Анвару и уходит.

По данным полиции, Макартур остановился в соседнем отеле, однако задержать его удалось лишь в аэропорту. В ходе допроса стало известно, что индонезийская виза туриста просрочена. За хулиганство и оскорбление ему может грозить заключение в тюрьме на срок до 14 месяцев.

Ранее в Индонезии пьяный голый турист избил прохожего мотоциклом и пошел под суд. Ему может грозить до пяти лет заключения в тюрьме. Уточняется, что инцидент произошел в ультраконсервативной провинции Ачех на индонезийском острове Симелуэ.

Зарина Дзагоева
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