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10:32, 2 мая 2023Силовые структуры

Российскую студентку во время секса случайно задушил любовник

В Воронеже суд арестовал молодого человека, случайно задушившего подругу во время секса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронеже суд арестовал 20-летнего местного жителя, случайно задушившего 17-летнюю подругу во время секса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодой человек решил поэкспериментировать, однако подруга перестала дышать после эротического удушения. Любовник испугался и, чтобы скрыть следы преступления, забрал ноутбук и телефон погибшей, где хранилась их переписка, после чего поджег квартиру и скрылся.

Тело обнаружили в квартире родственники. Полиция поначалу решила, что девушку обокрали. Силовики пришли к ее другу, который сознался в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Погибшая была студенткой Воронежского госуниверситета инженерных технологий.

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Любовь Ширижик
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