Российскую студентку во время секса случайно задушил любовник

В Воронеже суд арестовал молодого человека, случайно задушившего подругу во время секса

В Воронеже суд арестовал 20-летнего местного жителя, случайно задушившего 17-летнюю подругу во время секса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодой человек решил поэкспериментировать, однако подруга перестала дышать после эротического удушения. Любовник испугался и, чтобы скрыть следы преступления, забрал ноутбук и телефон погибшей, где хранилась их переписка, после чего поджег квартиру и скрылся.

Тело обнаружили в квартире родственники. Полиция поначалу решила, что девушку обокрали. Силовики пришли к ее другу, который сознался в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Погибшая была студенткой Воронежского госуниверситета инженерных технологий.