Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов заявил о нескольких взрывах, прогремевших в подконтрольном Киеву Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о нескольких взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Сообщение политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня начиная примерно с 15:30 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали несколько взрывов. Они были слышны в разных районах города», — написал Рогов.

Ранее, 2 мая, в Запорожской области произошло покушение на заместителя начальника ГУ МВД Запорожской области. У ворот дома полицейского была заложена бомба, которая сработала, когда он отправлялся на работу.

Подозреваемые в покушении были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ). Сообщается, что они планировали совершить еще один теракт во время майских праздников.