Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 2 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов заявил о нескольких взрывах, прогремевших в подконтрольном Киеву Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о нескольких взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Сообщение политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня начиная примерно с 15:30 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали несколько взрывов. Они были слышны в разных районах города», — написал Рогов.

Ранее, 2 мая, в Запорожской области произошло покушение на заместителя начальника ГУ МВД Запорожской области. У ворот дома полицейского была заложена бомба, которая сработала, когда он отправлялся на работу.

Подозреваемые в покушении были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ). Сообщается, что они планировали совершить еще один теракт во время майских праздников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил об уничтожении командующего теробороной ВСУ
Дания предоставит новый пакет военной помощи Украине на 230 миллионов евро
Начато расследование из-за полученного ребенком в ресторане Москвы ожога от сока
Россиянам назвали вредные методы лечения прыщей
Москвич сообщил об украинском голубе-диверсанте с миной-лепестком
Таракан стал звездой одного из главных модных событий года Met Gala
Создатель базы для искусственного интеллекта заявил о его опасности
Названа причина нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
35-летняя певица Юлианна Караулова показала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.