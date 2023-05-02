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15:10, 2 мая 2023Путешествия

Стало известно о надвигающейся на Черное море опасности

ГУ МЧС России по Кубани: 2 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за непогоды над Черным морем. О надвигающейся опасности россиян предупредили на сайте ведомства.

Стало известно, что в течение суток 2 мая в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. «На малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Курганинский, Апшеронский, Усть-Лабинский районы), ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

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Спасатели рекомендовали жителям и гостям Кубани при усилении ветра ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самыми бюджетными направлениями отдыха на майских праздниках Крым и Анапу. Специалист подчеркнула, что на указанных курортах можно провести отпуск за 50-70 тысяч рублей в двух-трехзвездочных отелях. 

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Валентина Процкова
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