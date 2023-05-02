Названы последствия возможного дефолта США по госдолгу

Экономист Беляев: возможный дефолт в США будет иметь технический характер

Возможный дефолт по госдолгу США не приведет к распродаже американского имущества и будет иметь скорее технический характер, заявил экономист Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил, чем грозит объявление Вашингтоном дефолта по своим обязательствам и почему этот вопрос сейчас встал наиболее остро.

Что такое потолок госдолга? Потолок госдолга — это максимальная сумма финансовых средств, которую США могут заимствовать путем выпуска облигаций для выполнения своих обязательств. Достижение этого лимита означает, что казначейство больше не может выпускать свои ценные бумаги и способно только оплачивать казначейские векселя за счет налоговых поступлений. Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе, когда он достиг 31,4 триллиона долларов. Министерство финансов страны тогда заявило о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Превышение лимита является угрозой для бюджетных выплат, в частности, у государства возникнут проблемы с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам. Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс повысить потолок госдолга. Контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению, они настаивают на сокращении расходов и более ответственной экономической политике. 27 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов в обмен на резкое снижение расходов. Документ был подготовлен республиканцами. Согласно результатам голосования, 217 конгрессменов поддержали проект закона, тогда как 215 членов палаты представителей выступили против. Теперь документ направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

«Поскольку США со своими обязательствами живут как бы "в долг", для них очень важно, чтобы повышался потолок госдолга, в счет которого они могут выполнять свои обязательства. Понятно, что если этот лимит не повысят, то у них не будет ресурса, откуда эти программы можно реализовывать. Если же потолок повысят, то у них фактически будет возможность взять в долг деньги и реализовывать на них все свои программы», — заявил экономист.

Поэтому варианта у США остается два варианта: либо повысит потолок госдолга, либо сократить социальные программы, что, по сути, одно и то же Михаил Беляев экономист

«Теперь возникает вопрос с дефолтом. Дефолт бывает тотальным, когда у государства в принципе нет средств на оплату обязательств, может быть и техническим, когда возникает своего рода пауза, и у государства в конкретный момент нет денег на выплату обязательств. Дефолт не означает, что сразу же закрываются все предприятия и распродается все американское имущество, это только значит, что на бумагах будут отсрочены выплаты», — объяснил эксперт.

Дефолт — это невыполнение условий договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может быть объявлен не только физическим и юридическим лицами, но и целым государством.

По словам эксперта, сейчас вопрос о возможности дефолта в США стоит наиболее остро в связи с рядом фундаментальных проблем в американской экономике.

«Раньше американская промышленность приносила в бюджет достаточную прибыль, чтобы выполнять обязательства и по процентам, и по покрытию (...) Сейчас, после ковида и высокой инфляции, а также общих затруднений в экономике, США не могут активно списывать этот долг. Поэтому сейчас нарастание госдолга стало более активным с меньшими надеждами на урегулирование ситуации», — заключил Беляев.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. По ее словам, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.

Министр также предупредила, что откладывать решение об увеличении лимита «до последней минуты» нельзя, так как это нанесет ущерб деловой и потребительской уверенности. Кроме того, по ее словам, вследствие ситуации может вырасти стоимость краткосрочных займов, и ситуация может негативно повлиять на кредитный рейтинг США.