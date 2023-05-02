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04:16, 2 мая 2023Мир

Российский дипломат назвал зерновую сделку «коммерческим проектом»

Посольство России в США: Черноморская зерновая инициатива стала «коммерческим проектом»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский советник-посланник Андрей Леденев назвал Черноморскую зерновую инициативу «коммерческим проектом». Его словам приводит Telegram-канал посольства России в США.

По словам дипломата, большая часть сельхозтоваров не попадает в нуждающиеся страны. Леденев подчеркнул, что «прогресс в разрешении финансово-логистических проблем при отгрузках российского зерна и удобрений по-прежнему отсутствует».

«Не прекращает удивлять та изворотливость, с которой американская сторона игнорирует четко прописанный в текстах соглашений взаимоувязанный характер "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна и меморандума России», — заявил он.

Советник-посланник отметил, что зерновая сделка «по сути переквалифицирована в коммерческий проект».

Ранее в Турции оценили шансы на продление зерновой сделки.

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Юлия Мискевич
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