Новая Зеландия расширила список санкций против россиян

МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 9 россиян и 18 российских компаний

МИД Новой Зеландии объявил о расширении списка антироссийских санкций, введенных после начала военной операции на Украине. Меры вводят против 9 россиян и 18 российских компаний. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Ведомство не указало, кто именно попал в черные списки.

Правительство страны также распорядилось продлить работу военнослужащих в пунктах подготовки украинских военных до 30 июня 2024 года. Власти также направят два миллиона долларов в фонд поддержки Украины.

Еще 1,5 миллиона передадут комиссару ООН по делам беженцев на оказание помощи беженцам с Украины, а 1,3 миллиона направят на обеспечение юридической поддержки пострадавших в результате конфликта.

Впервые Новая Зеландия представила санкционный список, введенный в связи с началом СВО, в марте 2022 года. Туда вошли 100 россиян, в числе которых — российский президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров