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00:37, 3 мая 2023Путешествия

Air Moldova приостановила полеты и продажу билетов

Авиакомпания Air Moldova приостановила полеты и продажу билетов на неопределенный срок

Фото: Yury Kirsanov / Transport Photo Images

Авиакомпания Air Moldova объявила о приостановке рейсов и продажи билетов на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице перевозчика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Решение принято в связи с объявлением ускоренной реструктуризации авиакомпании для избежания банкротства. Отмечается, что возобновление деятельности будет возможно в течение 3 дней после решения суда.

В сообщении уточнили, что если суд примет запрос об ускоренной реструктуризации, то компания сможет возобновить рейсы и продажу билетов. Инвесторы готовы вложить 50 миллионов долларов — это поможет решить финансовые проблемы.

Ранее Турция без предупреждения закрыла воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.

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Юлия Мискевич
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