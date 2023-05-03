Продажу Китаем американского госдолга объяснили

Профессор ВШЭ Коган объяснил продажу КНР американского госдолга скупкой других бумаг США

В сообщениях об активной распродаже Китаем американских государственных облигаций (US Treasuries) СМИ зачастую некорректно интерпретируют ситуацию, подавая ее как попытку Пекина избавиться от ценных бумаг своего экономического или, вероятно, даже военного противника. Об этом своем Telegram-канале написал экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Он объяснил, что картина становится совершенно другой, если посмотреть, на что китайское руководство тратит вырученные средства, в том числе — какие активы покупает.

В общей сложности с января 2022 года КНР сократила свои позиции в US Treasuries на 17 процентов, это 174,4 миллиарда долларов. В то же время из-за повышения базовой ставки Федеральной резервной системой ценовой индекс американских гособлигаций упал на 7,7 процента. Таким образом, в реальности Китай избавился от ценных бумаг на сумму около 100 миллиардов долларов, причем не исключено, что часть из них была не продана, а погашена.

Какая-то доля этих средств, отмечает аналитик, пошла на покупку золота, что обеспечило резкий рост этого вида актива в резервах. Но в реальных цифрах речь идет о вложениях на сумму всего 4,5 миллиарда долларов, то есть на золото Китай потратил менее пяти процентов дохода от продаж US Treasuries.

Также часть валюты Пекин мог направить на поддержание курса юаня или покрытие дефицита бюджета в прошлом году, но больше всего на покупку агентских облигаций США. За год китайские вложения в них выросли на 55 миллиардов долларов, при этом если учитывать рыночную переоценку, то чистые покупки Китаем этих бумаг в 2022 году достигли уровня 122 миллиарда долларов. Таким образом, подчеркнул Коган, речь идет о вложениях в другой вид американского госдолга, который выпускают спонсируемые государством агентства и доходность которого выше, чем у обычных гособлигаций.

Ранее эксперт предупреждал, что повышение курсов доллара и евро, которое случилось в начале апреля, может привести к росту цен на импортируемые товары. В то же время слабый рубль позволит увеличить доходы бюджета в рублевом выражении с помощью продажи нефти.