Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:38, 3 мая 2023Экономика

Продажу Китаем американского госдолга объяснили

Профессор ВШЭ Коган объяснил продажу КНР американского госдолга скупкой других бумаг США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В сообщениях об активной распродаже Китаем американских государственных облигаций (US Treasuries) СМИ зачастую некорректно интерпретируют ситуацию, подавая ее как попытку Пекина избавиться от ценных бумаг своего экономического или, вероятно, даже военного противника. Об этом своем Telegram-канале написал экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Он объяснил, что картина становится совершенно другой, если посмотреть, на что китайское руководство тратит вырученные средства, в том числе — какие активы покупает.

В общей сложности с января 2022 года КНР сократила свои позиции в US Treasuries на 17 процентов, это 174,4 миллиарда долларов. В то же время из-за повышения базовой ставки Федеральной резервной системой ценовой индекс американских гособлигаций упал на 7,7 процента. Таким образом, в реальности Китай избавился от ценных бумаг на сумму около 100 миллиардов долларов, причем не исключено, что часть из них была не продана, а погашена.

Какая-то доля этих средств, отмечает аналитик, пошла на покупку золота, что обеспечило резкий рост этого вида актива в резервах. Но в реальных цифрах речь идет о вложениях на сумму всего 4,5 миллиарда долларов, то есть на золото Китай потратил менее пяти процентов дохода от продаж US Treasuries.

Также часть валюты Пекин мог направить на поддержание курса юаня или покрытие дефицита бюджета в прошлом году, но больше всего на покупку агентских облигаций США. За год китайские вложения в них выросли на 55 миллиардов долларов, при этом если учитывать рыночную переоценку, то чистые покупки Китаем этих бумаг в 2022 году достигли уровня 122 миллиарда долларов. Таким образом, подчеркнул Коган, речь идет о вложениях в другой вид американского госдолга, который выпускают спонсируемые государством агентства и доходность которого выше, чем у обычных гособлигаций.

График AAPL от TradingView

Ранее эксперт предупреждал, что повышение курсов доллара и евро, которое случилось в начале апреля, может привести к росту цен на импортируемые товары. В то же время слабый рубль позволит увеличить доходы бюджета в рублевом выражении с помощью продажи нефти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа рассказали подробности драки
Зеленский приехал с официальным визитом в Финляндию
Таможня Киргизии изменит эмблему из-за сходства с символикой НАТО
Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов
Аксенов высказался о безопасности Крыма после предотвращенных покушений
Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП в Москве
Продажу Китаем американского госдолга объяснили
В России отреагировали на планы Запада запретить транзит товаров через Россию
Захарова описала требования Польши по репарациям к России фразой «доиграются»
Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.