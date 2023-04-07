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15:15, 7 апреля 2023Экономика

Экономист предупредил о последствиях укрепления доллара и евро

Профессор ВШЭ Коган предупредил об изменении цен в России из-за укрепления доллара и евро

Фото: Mackenzie Marco / Unsplas

Следствием роста курсов доллара и евро, который наблюдается в последние недели, может стать повышение инфляции, так как меняются цены на импортируемые товары. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«У нас все равно огромное количество импортных товаров, импорт будет дорожать, наверняка будет пересмотр ценников в магазине. Ждем нового витка инфляции», — предупредил эксперт. В то же время, по его словам, ситуация комфортна для экспортеров и бюджета, который может увеличить доходы за счет падения рубля.

С начала недели доллар, евро и юань заметно укрепились к рублю, обновив годовые максимумы. Доллар поднимался выше 83 рублей, евро — выше 92, а юань — выше 12 рублей. К середине дня рубль резко скорректировался, отыграв около половины падения.

Ранее президент России Владимир Путин входе общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» пообещал, что по итогам марта суммарная инфляция ожидается ниже четырех процентов. К концу года, заверил он, россиян ждет рост реальных доходов.

В пятницу, 7 апреля, Минфин сообщил, что по итогам первого квартала дефицит бюджета достиг 2,4 триллиона рублей при годовом плане в 2,9 триллиона. Такой результат связан с падением нефтегазовых доходов на 45 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Платон Щукин
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