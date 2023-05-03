Минобороны отчиталось о ходе боев в районе Артемовска

Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают бои на западе Артемовска

Российские штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывают действия противника на флангах. Кроме того, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Южной» группировки войск поразили подразделения противника возле населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики (НР).

По словам Конашенкова, за сутки на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 385 бойцов, включая наемников, а также один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9928 единиц военной автомобильной спецтехники, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8948 танков и других боевых бронемашин, 421 зенитный ракетный комплекс, 3935 беспилотников, 416 самолетов и 230 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинской стороны за апрель составили более 15 тысяч человек.