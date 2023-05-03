Выступление Блинкена сорвали

Активисты сорвали выступление госсекретаря США Блинкена призывами освободить Ассанжа

Активисты сорвали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена публичными призывами освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который сейчас находится в британской тюрьме в ожидании экстрадиции в США. Трансляция видео выступления доступна на сайте Государственного департамента.

Выступление госсекретаря было запланировано в рамках мероприятия газеты The Washington Post, приуроченного ко Всемирному дню свободы печати. Видно, как в самом начале мероприятия в зале появились двое активистов с плакатами, но спустя некоторое время охрана вывела их со встречи.

В августе прошлого года защита Ассанжа подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение британских властей об экстрадиции журналиста в США. Уточнялось, что жалоба включает «значимые новые свидетельства» по делу в пользу австралийского журналиста. Подробности в организации не раскрыли. Апелляция рассматривается до сих пор.

Дело в отношении Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.