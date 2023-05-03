Герой России привел версию подготовки атаки украинских дронов на Кремль

Герой России Липовой заявил, что украинские дроны по Кремлю могли запускать из Москвы

Причастными к запуску дронов по Кремлю могут оказаться беженцы с Украины. Такую версию атаки привел Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН.

«Большое количество [беженцев] находится в европейской части. Вполне возможно, что некоторые из этих беженцев представляют "спящую ячейку"», — предположил Герой России.

Липовой заверил, что в ближайшее время правоохранительные органы выяснят, кто стоит за этой атакой.

Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.