Россиянам назвали меры помощи при растяжении спины на даче

Травматолог Барктабасов: при растяжении спины на даче надо остановить любую активность

При растяжении спины во время работ на даче необходимо незамедлительно остановить любую активность, чтобы не усугубить свое состояние, предупредил врач-травматолог Самат Барктабасов. Меры первой помощи при подобных травмах он назвал изданию Life.ru.

По словам Барктабасова, о травме спины свидетельствуют такие симптомы, как сильная резкая боль и ограничение подвижности. Чтобы облегчить их, к месту растяжения необходимо на 15-20 минут приложить обернутый в полотенце лед — холод снимет воспаление и уменьшит боль. После этого в течение 48 часов надо соблюдать постельный режим и избегать любых нагрузок, чтобы не усилить растяжение, добавил травматолог.

Также для избавления от болезненных ощущений Барктабасов рекомендовал россиянам использовать нестероидные противовоспалительные препараты в виде таблеток, мазей и пластырей.

Если через два дня болезненные ощущения не проходят или ухудшаются, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Растирание, поглаживание, разминание, вибрация и надавливание на спину устранят спазм пораженных мягких тканей и усилят в них кровообращение Самат Барктабасов врач-травматолог

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