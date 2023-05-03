Россиянка описала цены на пляжах Сочи фразой «на Бали и то дешевле»

TourDom: тарифы на пляжах Сочи в 2023 году выросли на 10 процентов

Тарифы на пляжах Сочи в 2023 году в сравнении с 2022-м увеличились. Об этом пишет портал TourDom.

Специалисты рассказали изданию, что тарифы на прокат пляжного инвентаря выросли на 10 процентов. По их словам, это связано с повышением уровня комфорта на территории пляжей и общим ростом цен по стране. К примеру, сейчас дневная аренда шезлонга и зонта в Сочи обойдется россиянам в 600–700 рублей, десятиминутное катание на «банане» от 500 до 2,8 тысячи рублей за человека, на катамаране — 600, на гидроцикле — 2 тысячи.

Тем временем одна из подписчиц портала удивилась ценам на пляжах Сочи и описала их в комментариях фразой «на Бали и то дешевле». «Обалдеть, на Бали лежаки стоили 200–250 рублей в сутки вместе с зонтом, а за 150 рублей приносили еще и свежий кокос к лежаку, — отметила она. — И народу почти нет, но с другой стороны, не зайти в океан, потому что вечно волны».

Девушка подчеркнула, что сделать массаж на Бали тоже дешевле, чем в Сочи — всего 900 рублей за полтора часа в хорошем салоне и качественными маслами. При этом за классический массаж длительностью 45 минут на отечественном курорте придется заплатить 2,5 тысячи рублей, за часовой шоколадный — на 500 рублей дороже.

Ранее в апреле стало известно, что российские туристы нашли способ сэкономить на путешествиях. Отмечается, что россияне начали сокращать длительность отпуска, чтобы компенсировать рост цен на отдых.