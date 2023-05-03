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11:37, 3 мая 2023Россия

Пришедший ночью к бывшей жене россиянин разбудил полрайона и попал на видео

Пьяный россиянин пришел ночью к бывшей жене, поднял на ноги полрайона и попал на видео

Житель города Миасса Челябинской области ночью пришел под окна бывшей жены и поднял на ноги полрайона. Видеозапись инцидента опубликовало сообщество «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

На кадрах трое мужчин подходят к дому, после чего один из них со словами: «Давай выходим», — бросает во двор петарду. Затем раздается взрыв, от силы которого срабатывает сигнализация припаркованных автомобилей, а в квартирах жильцов загорается свет.

«Это я, *****. Выходим по одному», — кричит россиянин, расставив руки в стороны и глядя вверх.

Полиция установила всех нарушителей спокойствия граждан. Им грозит административная ответственность.

Ранее житель Москвы решил самостоятельно изготовить фейерверк. В результате прогремевшего взрыва ему оторвало два пальца, а жители дома проснулись от громкого хлопка. Горожане вызвали на место происшествия сотрудников экстренных служб.

Алан Босиков
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