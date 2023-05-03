Девятилетнего россиянина насмерть придавило бревном во время игры

В Приморском крае девятилетнего ребенка насмерть придавило бревном на лесопилке

В городе Спасск-Дальнем Приморского края девятилетнего мальчика насмерть придавило во время игры. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, ребенок погиб во время игры с приятелем на лесопилке. Дети прыгали на штабеле бревен, одно из которых задавило мальчика, он скончался на месте.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. Выясняется, почему вход на лесопилку был открыт и почему родители отпустили туда детей.

Ранее в Тюмени трехлетнего мальчика насмерть придавило старым тяжелым телевизором. Это случилось, когда мать ребенка отлучилась по делам и оставила сына одного дома. Вернувшись домой, женщина пыталась самостоятельно реанимировать сына и вызвала скорую помощь, но медикам не удалось спасти мальчика.