Российский бизнес начал привыкать к ситуации в экономике

Индекс Института Столыпина: российский бизнес перешел в фазу умеренного восстановления

В начале 2023 года российский бизнес начал привыкать к новым экономическим реалиям и теперь оценивает свое положение как восстановление. Такие результаты показал впервые рассчитанный индекс Института экономики роста имени Столыпина, на который ссылается РБК.

Большинство экономических показателей находятся в позитивной зоне, за исключением растущих издержек, административного давления и дорогих кредитов. Общее значение индекса составляет 51,18, что соответствует фазе умеренного роста, первой после стагнации.

Исследование составлено на основании опроса предпринимателей. Им задавали 29 вопросов, ответы на которые находились в диапазоне от самого отрицательного до самого положительного. Так как оно проводилось впервые, говорить о динамике не представляется возможным, но текущий результат позволяет делать вывод, что бизнес начал привыкать к ситуации в экономике.

Неплохой ситуацию считают 30,3 процента опрошенных, удовлетворительной или стабильной — 27,1 процента, а плохой или кризисной — 34,6 процента. Однако из девяти вопросов, которые характеризуют экономическое состояние компаний, для восьми индекс находится в положительной зоне, то есть его значение больше 50.

Так, респонденты заявили о росте спроса и прибыльности предприятий по сравнению с первым кварталом прошлого года и дали в целом положительные оценки на годовой результат. Большинство опрошенных говорит и о росте инвестиций. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предположил, что на значение индекса повлияли рост объема льготных кредитов, бюджетного финансирования и заполнение рыночных ниш, которые до того момента занимали более конкурентные иностранные продукты.

О росте издержек сообщили 57,6 процента респондентов, снижение заметили только 13,4 процента. Увеличение налоговой нагрузки отмечают 42,2 процента, снижение — 8,8 процента. В Институте Столыпина полагают, что последнее обстоятельство связано с ужесточением администрирования в условиях консолидации бюджетных доходов. По итогам выездных проверок в 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила компаниям рекордные 686 миллиардов рублей.

Увеличение административной нагрузки, несмотря на объявленный российскими властями мораторий на плановые проверки бизнеса, заметили 37,6 процента опрошенных, снижение — 9,2 процента. Высокими ставки по кредитам назвали 42,2 процента, низкими или доступными — 26 процентов. Слишком дорогими заимствования чаще всего считают представители промышленности (52 процента) и сельского хозяйства (57,2 процента).