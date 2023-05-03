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05:00, 3 мая 2023Забота о себе

Психотерапевт развеяла популярный миф о сексуальной совместимости

Психотерапевт Ванесса Марин: вы никогда не найдете идеального партнера для отношений

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт и сексотерапевт Ванесса Марин развеяла популярный миф о сексуальной совместимости партнеров. Ее мнение приводит журнал Women's Health.

Специалистка уверена, что люди часто переоценивают значение сексуальной совместимости в отношениях. По ее мнению, идеальных партнеров не существует. «Вы никогда не найдете кого-то, кто вам идеально подходит, — заявила она. — Совершенно нормально совпадать по одним пунктам и чувствовать несовместимость по другим».

Марин добавила, что настоящая совместимость включает в себя не только физиологические особенности влюбленных, но их эмоциональную и интеллектуальную связь, а также способность уважать и слушать друг друга.

Специалистка назвала несколько пунктов, которые следует обсудить заранее, чтобы судить о сексуальной совместимости. В частности, нужно договориться о взаимном праве на отказ, предпочтениях в постели, частоте секса и статусе отношений.

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Марин отметила, что правильная коммуникация с партнером — это главное условие идеальных отношений. «Если вы не говорите открыто о сексе, велики шансы понять друг друга неправильно. Вы будете чувствовать, что совместимости нет, хотя на самом деле это просто недопонимание», — сказала сексотерапевт. Она добавила, что сексуальная совместимость является важной частью романтических отношений, однако зацикливаться на ней не следует.

Ранее австралийская сексолог Шантель Оттен назвала три главные проблемы в постели, на которые пары жалуются у нее на приемах. По ее словам, чаще всего пары жалуются на трудности с достижением оргазма, расхождения в сексуальных предпочтениях и влияние стресса на секс.

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Екатерина Улитина
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