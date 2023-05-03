Путин выразил соболезнования семье Валентина Юдашкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье модельера Валентина Юдашкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье советского и российского модельера Валентина Юдашкина. Соответствующая информация появилась на сайте kremlin.ru.

Глава государства обратился со словами поддержки к родным и близким кутюрье. При этом он назвал Юдашкина блестящим профессионалом, обаятельным человеком и настоящим творцом.

«Он никогда не шел проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу. Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов. Таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей», — заявил Путин.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Ранее стало известно о состоянии Юдашкина в последние дни жизни. Историк моды Александр Васильев сообщил, что кутюрье очень плохо себя чувствовал. «Он долго лечился в Израиле, его не могли вернуть к жизни. По сведениям его жены Марины, он ушел в Москве», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.