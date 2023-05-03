Первый научно-туристический круиз запустят по Байкалу летом

Летом этого года по Байкалу запустят первый научно-туристический круиз. Об этом в среду, 3 мая, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, у туристов появится возможность отправиться в путешествие на борту научно-исследовательского судна Росгидромета «Профессор Вознесенский», которое базируется в Иркутской области.

«Туристы посетят шесть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных у озера Байкал. Круиз будет рассчитан на десять дней. Таким образом, мы совместили науку и туризм на Байкале», — пояснил Козлов.

Так, путешественники смогут посетить Прибайкальский и Забайкальский нацпарки, Баргузинский, Байкало-Ленский и Байкальский заповедники, а также Кабанский заказник. Предполагается, что первая пробная экспедиция по новому маршруту состоится после 20 июля.

