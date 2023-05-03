«Авито Недвижимость»: квартиры в России стали продаваться дольше

По итогам марта 2023 года сроки экспозиции жилья на первичном рынке в российских городах-миллионниках в среднем увеличились на 27,9 процента относительно аналогичного периода 2022 года, или со 129 до 165 дней. О том, что новые квартиры в России стали продаваться дольше, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Авито Недвижимость».

По словам экспертов, среди крупных городов страны лидером по росту срока экспозиции новостроек стала Самара, где за год этот показатель повысился на 94,4 процента, или с 89 до 173 дней. Второй в списке стала Казань с положительной динамикой в 88,8 процента, или со 107 до 202 дней. Третьим по росту срока экспозиции оказался Челябинск, где «первичка» стала продаваться на 85,9 процента дольше, или 132 дня вместо 71.

Напротив, в четырех городах-миллионниках — Омске, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре — новые квартиры по сравнению с мартом предыдущего года стали продаваться быстрее. Отрицательную динамику срока экспозиции объектов на первичном рынке специалисты оценили в 49,3 процента, 38,3 процента, 16,7 процента и 7,4 процента соответственно.

Кроме того, относительно февраля текущего года средний срок экспозиции квартир в новостройках больше всего вырос в Воронеже — на 25 процентов, с 72 до 90 дней. Второе место заняла Казань с положительной динамикой в 13,5 процента, со 178 до 202 дней. Замкнул тройку Омск в ростом в семь процентов за месяц — с 71 до 76 дней. При этом «первичка» стала продаваться быстрее в Ростове-на-Дону, Москве и Новосибирске — на 4,5 процента (со 154 до 147 дней), 12,6 процента (со 127 до 111 дней) и 32,8 процента (со 122 до 82 дней) соответственно. В среднем по крупным городам России параметр по сравнению с февралем снизился на 1,8 процента — со 168 до 165 дней.

Дольше всего квартиры в новостройках из исследуемых локаций в марте 2023-го продавались в Санкт-Петербурге, где срок экспозиции составил 291 день. В Казани срок составлял 202 дня, в Нижнем Новгороде — 184 дня. Напротив, среди миллионников городом с самой быстрым средним сроком продажи «первички» стал Омск с показателем в 77 дней. В тройку также попали Новосибирск и Воронеж, где это происходило за 82 дня и 90 дней соответственно. Москва со 111 днями заняла четвертое место в списке.

«За год объем предложения квартир на первичном рынке недвижимости вырос на 81 процент, а спрос при этом ощутимо снизился — на 21,9 процента. Очевидно, что при таком объеме предложения на первичном рынке покупатель может долго выбирать. При этом покупательская способность россиян не выросла, а цены все же поднялись — квадраты в новостройках подорожали в среднем на 2,3 процента. Быстро продаются только объекты с очень выгодной ценой и хорошими акциями от застройщика», — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В апреле президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков предупредил россиян об основных рисках при покупке мини-студий. По его словам, у таких объектов, по сравнению с квартирой стандартного метража, значительно более долгий (на семь-восемь месяцев) срок экспозиции.