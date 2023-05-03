Парикмахер назвал способы быстро высушить волосы перед работой

Парикмахер Джонатан Ван Несс посоветовал не сушить волосы банным полотенцем перед работой

Американский парикмахер и основатель косметического бренда JVN Джонатан Ван Несс назвал способы быстро высушить волосы утром перед работой. Соответствующий материал появился на сайте издания InStyle.

В первую очередь специалист посоветовал не отжимать пряди от лишней воды полностью. По его словам, влажные волосы склонны к ломкости. «Вместо агрессивного отжимания аккуратно проведите руками по длине волос, чтобы деликатно избавиться от лишней воды. При этом не сжимайте и скручивайте их», — пояснил он.

Кроме того, он призвал отказаться от применения банного полотенца. Вместо него рекомендуется использовать хлопчатобумажную футболку. Данное изделие помогает ускорить процесс сушки, отметил эксперт.

В заключение собеседник издания предложил укладывать волосы в помещении, в котором не затруднена циркуляция воздуха. «Вы можете наносить средства для укладки волос в ванной, но сушить их нужно там, где отсутствует влажный воздух», — уточнил Несс.

В апреле россиянкам раскрыли способы сделать укладку без фена. Стилист Екатерина Конорева посоветовала обладательницам кудрявой шевелюры нанести на влажные волосы, не расчесывая их при этом, стайлинговые средства, например, крем или лосьон. Затем Конорева предложила обернуть крупные пряди вокруг пальцев, формируя тем самым завитки, и распределить их по всей голове.