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14:24, 3 мая 2023Россия

Более 300 человек начали эвакуировать из российского села из-за пожара

Из села в Курганской области начали эвакуировать более 300 человек из-за природного пожара

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из села Озерное в Курганской области начали эвакуировать более 300 человек в связи с природным пожаром. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону, пишет ТАСС.

«В Курганской области авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищают село Озерное Звериноголовского муниципального округа (население — 342 человека) от ландшафтного пожара», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что фронт возгорания составляет полтора километра. Эвакуация населения была начата в превентивных целях.

В апреле в ряде населенных пунктов региона возникли масштабные пожары. В результате, по предварительным данным, в деревне Логоушка Кетовского района уничтожено около 80 строений, из них более 30 жилых. На записи видно, что огонь выжег землю и уничтожил большое количество зданий.

Кроме того, в деревне погибла женщина. По факту случившегося управление СК России по Курганской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

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Никита Абрамов
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