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16:29, 3 мая 2023Моя страна

В зоопарке Екатеринбурга появился второй лис-фенек

В зоопарк Екатеринбурга из Краснодара привезли шестилетнего лиса-фенека

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Шестилетний лис-фенек появился в зоопарке Екатеринбурга. Его привезли из Краснодара, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Фенек уже присоединился к обитателям зоопарка и в скором времени будет жить со второй лисицей-фенеком Арией, которую привезли в Екатеринбург в конце 2022 года.

По словам сотрудников зоопарка, игривый фенек и ведет себя активно, а иногда даже нагло. Имя животному еще не придумали. Предполагается, что оно будет таким же музыкальным, как у трехлетней Арии.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в казанском зооботаническом саду у дикобразов Феди и Одри родился детеныш. Увидеть новорожденного пока нельзя, до наступления стабильного тепла он с родителями будет обитать во внутреннем вольере.

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Алиса Удовик
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