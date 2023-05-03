В зоопарке Екатеринбурга появился второй лис-фенек

В зоопарк Екатеринбурга из Краснодара привезли шестилетнего лиса-фенека

Шестилетний лис-фенек появился в зоопарке Екатеринбурга. Его привезли из Краснодара, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Фенек уже присоединился к обитателям зоопарка и в скором времени будет жить со второй лисицей-фенеком Арией, которую привезли в Екатеринбург в конце 2022 года.

По словам сотрудников зоопарка, игривый фенек и ведет себя активно, а иногда даже нагло. Имя животному еще не придумали. Предполагается, что оно будет таким же музыкальным, как у трехлетней Арии.

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