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22:32, 3 мая 2023Мир

Во Франции допустили причастность США к атаке на Кремль

Французский политик Филиппо допустил, что за атакой на Кремль стоят американские «ястребы»

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter допустил причастность США к атаке беспилотников на Кремль. Он считает, что за ней стоят американские «ястребы».

«Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих третьей мировой войны?!» — написал политик.

Филиппо подчеркнул, что эти «сумасшедшие люди» готовы на все, и выразил мнение, что именно они взорвали газопровод «Северный поток».

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

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Марина Совина
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